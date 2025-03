Caminhão-tanque pega fogo na rodovia Presidente Dutra, na altura do Rio de Janeiro

No início da tarde desta segunda-feira (03), um caminhão-tanque tombou e pegou fogo na rodovia Presidente Dutra. O acidente foi na pista sentido São Paulo, perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal, na zona norte do Rio de Janeiro. A rodovia foi interditada nos dois sentidos por causa das chamas e segue parcialmente interditada no sentido São Paulo.



