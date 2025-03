Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta sexta (28) em São Paulo

Começa nesta sexta (28), em São Paulo, a campanha de vacinação contra a gripe. Embora a campanha oficial tenha início marcado para 7 de abril, o Ministério da Saúde recomendou aos estados e municípios que já receberam as doses que a antecipem. A capital paulista recebeu 265 mil e 700 doses contra Influenza. A imunização vai começar pelos grupos prioritários, que são: idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, indígenas, trabalhadores da saúde e da educação, entre outros. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e nas AMAS/UBS de toda a cidade.



