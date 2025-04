Campanha nacional de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira (7)

Começa nesta segunda-feira (7) a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do Ministério da Saúdeé imunizar 90% do público-alvo, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. No passado, a cobertura vacinal foi de 49% na região norte e de 55% nas demais regiões. A vacina ajuda a prevenir de 60 a 70% dos casos graves e mortes causadas pela doença. A campanha na região norte teve início antecipado em setembro devido ao inverno amazônico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!