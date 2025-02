Campeões mundiais de patinação artística estão entre as vítimas de acidente aéreo nos EUA

Ao menos 13 dos 64 passageiros que estavam a bordo do avião que se envolveu em um acidente com um helicóptero nos EUA eram patinadores artísticos. Entre eles, estava um casal de russos que vivia no país. Eles foram campeões mundiais de patinação artística em 1994 e, atualmente, trabalhavam como treinadores. Os dois viajaram com um grupo de jovens patinadores.