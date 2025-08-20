Logo R7.com
Canil é denunciado por vender cães e não fazer a entrega após o pagamento

Para atrair as vítimas, a suposta dona do estabelecimento publica fotos e vídeos dos filhotes e oferece descontos para pagamentos via Pix

Boletim JR 24H|Do R7

Um canil que anuncia a venda de filhotes de cachorros nas redes sociais está sendo investigado por receber o pagamento e não entregar os animais. Pelo menos 60 pessoas teriam caído no golpe, na Bahia. Segundo as vítimas, o canil cobra até R$ 5 mil por cada filhote. Para atrair as vítimas, a suposta dona do estabelecimento publica fotos e vídeos dos filhotes e oferece descontos para pagamentos via Pix.

