Cantor Bell Marques passa mal durante corrida de rua em Fortaleza (CE)

O cantor Bell Marques passou mal durante uma corrida de rua realizada nesta sexta-feira (15), em Fortaleza (CE). Bell de 72 anos, participava de uma prova de cinco quilômetros na avenida Beira Mar. Perto do final do percurso, o cantor teve um mal-estar e precisou ser amparado por outros corredores. Ele foi socorrido e levado para um hospital. Os resultados dos exames apontaram que uma queda de glicemia provocou a indisposição. Horas depois, Bell Marques publicou um vídeo dizendo que estava bem e agradeceu a preocupação dos fãs. Depois do susto, o cantor se apresentou normalmente em um show de encerramento do evento.