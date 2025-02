Capivari de Baixo (SC) decreta situação de calamidade hídrica, por causa de escassez de água potável

O calor intenso está atingindo cidades do sul do Brasil. Capivari de Baixo (SC) decretou estado de calamidade pública e hídrica, por causa da escassez de água potável. A situação fica ainda mais crítica devido às altas temperaturas que agravam a estiagem na região e a redução dos níveis dos reservatórios.



