Carla Zambelli é condenada pela segunda vez pelo STF

A pena é de cinco anos e três meses de prisão

Boletim JR 24H|Do R7

A deputada licenciada Carla Zambelli foi condenada pela segunda vez pelo Supremo Tribunal Federal. A pena é de cinco anos e três meses de prisão pelo episódio em que ela perseguiu um homem armada nas ruas de São Paulo, em 2022. Zambelli pode recorrer ao próprio Supremo. A defesa manifestou surpresa e profundo desacordo com a condenação. Carla Zambelli está presa na Itália por contratar um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça.

