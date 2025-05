Carlo Ancelotti realiza primeira convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo 2026

O italiano Carlo Ancelotti será apresentado nesta segunda (26) como técnico da seleção brasileira de futebol, marcando sua estreia em seleções nacionais. Ele chegou ao Brasil na noite anterior, desembarcando no Aeroporto Internacional do Galeão. A coletiva de imprensa está marcada para as 15 horas, onde Ancelotti anunciará sua primeira convocação para os jogos eliminatórios contra o Equador.



