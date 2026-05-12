Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)
Câmera flagra momento da explosão de gás que matou uma pessoa em SP. Governo pretende usar dinheiro esquecido em bancos para financiar Novo Desenrola.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Novas imagens mostram o momento em que aconteceu uma explosão de gás que matou uma pessoa e feriu três, na zona oeste de São Paulo. A causa exata da explosão ainda é investigada. Imagens de câmeras de segurança mostram pedestres correndo para escapar da fumaça e dos destroços logo após a explosão. A principal suspeita é de que uma obra da Sabesp tenha atingido uma tubulação de gás e provocado o vazamento. Os peritos estão fazendo o mapeamento da área: 46 casas foram afetadas diretamente. Cerca de 1.200 pessoas foram afetadas. Ao menos 73 famílias já se cadastraram para receber o auxílio emergencial, que subiu de R$ 2 mil para R$ 5 mil. E ainda: Governo pretende usar dinheiro esquecido em bancos para financiar Novo Desenrola.
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Governo pretende usar dinheiro esquecido em bancos para financiar Novo Desenrola
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Câmera flagra momento da explosão de gás que matou uma pessoa e feriu três na zona oeste de SP
A causa exata da explosão ainda é investigada
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (12)
Inflação desacelera em abril, mas preços dos alimentos e remédios continuam pesando no bolso. PF mira fraudes de R$ 200 milhões em licitações no Rio de Janeiro.
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Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)
46 imóveis seguem interditados após explosão em São Paulo. Governo federal lança pacote de medidas contra crime organizado em Brasília.
Acidente em Osasco: Governo de SP garante que vai indenizar moradores
A Defesa Civil informou que pelo menos 46 imóveis estão isolados
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Medidas visam combater milícias e facções com investimento de R$ 11 bilhões
46 imóveis seguem interditados após explosão em São Paulo
Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após explosão na zona oeste
Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (11)
Buscas por sobreviventes são encerradas em área de explosão de gás no bairro do Jaguaré, em SP