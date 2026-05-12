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JR 24H

Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Câmera flagra momento da explosão de gás que matou uma pessoa em SP. Governo pretende usar dinheiro esquecido em bancos para financiar Novo Desenrola.

Boletim JR 24H|Do R7

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Confira nesta edição do JR 24 Horas: Novas imagens mostram o momento em que aconteceu uma explosão de gás que matou uma pessoa e feriu três, na zona oeste de São Paulo. A causa exata da explosão ainda é investigada. Imagens de câmeras de segurança mostram pedestres correndo para escapar da fumaça e dos destroços logo após a explosão. A principal suspeita é de que uma obra da Sabesp tenha atingido uma tubulação de gás e provocado o vazamento. Os peritos estão fazendo o mapeamento da área: 46 casas foram afetadas diretamente. Cerca de 1.200 pessoas foram afetadas. Ao menos 73 famílias já se cadastraram para receber o auxílio emergencial, que subiu de R$ 2 mil para R$ 5 mil. E ainda: Governo pretende usar dinheiro esquecido em bancos para financiar Novo Desenrola.

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