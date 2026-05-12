Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Novas imagens mostram o momento em que aconteceu uma explosão de gás que matou uma pessoa e feriu três, na zona oeste de São Paulo. A causa exata da explosão ainda é investigada. Imagens de câmeras de segurança mostram pedestres correndo para escapar da fumaça e dos destroços logo após a explosão. A principal suspeita é de que uma obra da Sabesp tenha atingido uma tubulação de gás e provocado o vazamento. Os peritos estão fazendo o mapeamento da área: 46 casas foram afetadas diretamente. Cerca de 1.200 pessoas foram afetadas. Ao menos 73 famílias já se cadastraram para receber o auxílio emergencial, que subiu de R$ 2 mil para R$ 5 mil. E ainda: Governo pretende usar dinheiro esquecido em bancos para financiar Novo Desenrola.



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