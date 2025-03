Carregador de celular pega fogo dentro de avião que seguia para Hong Kong

Um carregador de celular pegou fogo dentro de um avião que seguia da China para Hong Kong. O dispositivo que armazena energia e recarrega a bateria do celular explodiu dentro do bagageiro da aeronave. Os passageiros e a tripulação usaram água mineral para apagar as chamas. O avião teve que ser desviado e pousar antes do destino. Ninguém se feriu.



