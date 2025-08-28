Carreta carregada com granito cai de viaduto no Rodoanel, na Grande SP

Uma carreta, carregada de granito, caiu de um viaduto no Rodoanel, na Grande São Paulo. O veículo despencou de uma altura de 12 metros. O motorista ficou preso às ferragens, foi socorrido e levado para ao hospital. No entanto, tudo não passou de um susto e ele teve apenas ferimentos leves.



