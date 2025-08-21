Carro de luxo avaliado em R$ 2,5 milhões se envolve em colisão em Toledo (PR)
Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada e investiga as causas do acidente; ninguém ficou ferido
O motorista de um carro de luxo avaliado em R$ 2,5 milhões se envolveu em um acidente de trânsito em Toledo, no Paraná. O veículo esportivo foi atingido na traseira, quando estava em uma rotatória. O outro carro ainda bateu em uma árvore, antes de parar. Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada e investiga as causas do acidente. Ninguém ficou ferido.
