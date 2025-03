Carro é arrastado por trem em Minas Gerais após sofrer acidente e cair nos trilhos

Um carro foi arrastado por um trem em Nova Era, Minas Gerais. O veículo capotou em um acidente e parou em cima dos trilhos, enquanto um trem de carga que passava pelo local atingiu o carro em cheio. O veículo foi arrastado para fora da linha férrea. O motorista disse que perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta de proteção do viaduto e o carro caiu sobre os trilhos. Ele ficou ferido no acidente com o carro, mas foi retirado do veículo antes da chegada do trem.



