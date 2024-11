Casa Branca confirma participação de Joe Biden na cúpula do G20 no Brasil

A Casa Branca confirmou que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, virá ao Brasil neste mês para participar da reunião da cúpula do G20, o encontro das maiores economias do mundo. O presidente americano ligou para Lula e confirmou a decisão do governo norte-americano de aderir à aliança global contra a fome e a pobreza. A primeira parada de Biden no Brasil será em Manaus.