Casal é baleado após tentar impedir assalto em Embu das Artes (SP)

Um casal foi baleado depois de tentar impedir um assalto em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. As vítimas estavam no carro, com os três filhos, quando viram um motociclista sendo assaltado. O motorista jogou o veículo contra os criminosos para tentar impedir o assalto. Os assaltantes, que estavam em uma moto roubada, atiraram e atingiram o motorista e a mulher dele. O casal foi socorrido para um hospital da região e está fora de perigo. O homem já recebeu alta. As crianças não ficaram feridas. Os criminosos fugiram.



