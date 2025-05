Caso Amanda: corpo da promotora de eventos é encontrado na Grande São Paulo

O corpo de Amanda Caroline de Almeida, jogado no rio Tietê pelo ex-companheiro, foi encontrado nesta quinta-feira (29) na região metropolitana de São Paulo. Ele foi localizado em uma barragem, em Santana de Paranaíba (SP). Uma pessoa que passava pelo local viu o que poderia ser o corpo de Amanda e avisou a polícia. O irmão dela foi quem fez o reconhecimento. As buscas pela promotora de eventos haviam começado há dez dias. O ex-companheiro dela, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, de 35 anos, e o irmão dele, Henrique de Souza Ribeiro, de 38, estão presos. Os dois confessaram o assassinato.



