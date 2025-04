Caso Bernardo: condenada é encontrada morta em prisão de Porto Alegre (RS)

Uma das condenadas pela morte do menino Bernardo, em 2014, foi encontrada sem vida dentro da prisão em Porto Alegre (RS). Segundo a polícia, a suspeita é que Edelvânia Wirganovicz tenha cometido suicídio. Ela era amiga da madrasta de Bernardo, que também foi condenada pela morte do menino. Edelvânia admitiu o crime e apontou o local onde o corpo foi enterrado.



