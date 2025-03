Caso Vitória: peritos realizam mapeamento com scanner em casa que pode ter sido usada como cativeiro

Maicol dos Santos é, até o momento, o único suspeito preso pela morte da jovem Vitória Regina. Daniel Lucas Pereira, amigo dele, e Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado da jovem, também estão sendo investigados. Ambos concederam entrevista ao jornalismo da RECORD e negaram envolvimento no crime. Agora, peritos realizam um mapeamento com scanner 3D na casa que pode ter sido usada como cativeiro.



