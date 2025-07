Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula determinou a devolução da carta de Donald Trump que comunicou a imposição de tarifas extras de 50% sobre produtos brasileiros. Na noite desta quarta-feira (9), o encarregado de negócios Gabriel Escobar, chefe da embaixada dos Estados Unidos em Brasília, foi convocado pela segunda vez no dia a comparecer ao Itamaraty. O governo considerou a carta ofensiva. Lula disse que vai tratar o caso com reciprocidade e que a Justiça brasileira não está sujeita a ameaças. E ainda: Embate entre Lula e Trump repercute entre economistas.



