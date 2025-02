Casos de doenças respiratórias graves em jovens e crianças crescem com a volta às aulas

A Fundação Oswaldo Cruz emitiu um alerta sobre o aumento de casos de doenças respiratórias entre crianças e adolescentes, com crescimento mais acentuado no Distrito Federal e em Goiás. O retorno às aulas pode ser uma das causas desse aumento. Além disso, houve incremento nos casos entre idosos. A vacinação é a forma mais eficaz de combate a essas doenças.



