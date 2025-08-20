Logo R7.com
Casos de feminicídio por arma de fogo crescem 45%

A região metropolitana do Recife (PE) concentra a maioria dos casos, com oito mulheres mortas e cinco feridas

Boletim JR 24H

Os casos de feminicídio por arma de fogo cresceram 45% neste ano, até a primeira quinzena de agosto. Nesse período, pelo menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio praticado com arma de fogo. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, a região metropolitana do Recife (PE) concentra a maioria dos casos, com oito mulheres mortas e cinco feridas. O levantamento, feito em 57 municípios, mostra que no mesmo período do ano passado, 20 mulheres haviam sido baleadas por seus companheiros.

