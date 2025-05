CBF anuncia a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para a seleção brasileira

O italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito no fim da manhã desta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF. Ednaldo Rodrigues classificou Carlo Ancelotti como o maior técnico da história. O italiano, que comanda o Real Madrid até o fim da temporada, vai se apresentar à CBF no próximo dia 26 para os próximos dois jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa. A data de estreia já está marcada. Ancelotti vai comandar a seleção nos dois jogos em junho. No dia 5, contra o Equador, e no dia 10, diante do Paraguai. O treinador italiano é multicampeão na Europa. São cinco títulos de Liga dos Campeões. O Brasil será a primeira seleção comandada por Ancelotti, que assinou contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026.



