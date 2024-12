CBF determina que jogo entre Cruzeiro e Palmeiras seja disputado sem torcida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada com portões fechados na quarta-feira (4). No final de outubro, torcedores organizados do Palmeiras fizeram uma emboscada contra cruzeirenses na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo. O ataque resultou na morte de uma pessoa. Dois palmeirenses foram presos.