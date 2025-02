Censo Escolar de 2022 divulgado pelo IBGE aponta alto índice de crianças fora da escola

O Censo Escolar de 2022, divulgado pelo IBGE, indica que mais de 1 milhão e 700 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não frequentavam a escola. Apesar de 98,3% das crianças de 6 a 14 anos estarem na escola, ainda havia cerca de 431 mil fora da sala. Além disso, a maioria dos adultos no Brasil não concluiu o ensino fundamental. Mulheres têm, em média, mais anos de estudo que homens a partir dos 25 anos. A proporção de pessoas com ensino superior completo triplicou, alcançando 18,4% da população.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!