Centenas de pessoas cercam presídio esperando pela saída de MC Poze do Rodo

Houve confusão e correria na porta do presídio durante a saída do funkeiro MC Poze do Rodo, no Rio de Janeiro. O cantor, que é investigado por apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas, foi beneficiado por um habeas corpus na noite de segunda-feira (2). O Batalhão de Choque foi chamado para reforçar a segurança em frente ao Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio.



