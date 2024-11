Cerimônia marca reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS)

O aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre irá retomar suas operações na segunda-feira (21). O fechamento durou 160 dias devido às enchentes que ocorreram em maio, quando 75% da pista ficou submersa. Neste primeiro momento, o aeroporto terá capacidade para receber 128 voos por dia. Uma cerimônia de reabertura oficial contará com a presença do ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, e do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.