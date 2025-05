Cerrado perde água em mais de 90% das bacias, mostra estudo

O Cerrado enfrenta uma crise hídrica significativa. Nos últimos 40 anos, a quantidade de água em mais de 90% das bacias da região diminuiu. De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o desmatamento é um dos principais fatores da falta de água, pois reduz a capacidade das bacias de reter água e aumenta o risco de secas. A expansão da agropecuária e as mudanças climáticas também contribuem para agravar a situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!