Céu de Manaus (AM) amanhece coberto por fumaça causada pelas queimadas

Manaus (AM) amanheceu mais uma vez coberta por uma camada de fumaça causada pelas queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, a Amazônia registrou mais de 2300 focos de incêndio somente nos primeiros quatro dias de novembro. Nesta semana, a qualidade do ar na capital do Amazonas já atingiu o nível "muito ruim" e no momento é considerada moderada.