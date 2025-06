Chanceler iraniano se reúne com Putin para pedir apoio em conflito com Israel

O presidente da Rússia , Vladimir Putin, recebe nesta segunda-feira (23) o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em Moscou. O enviado do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, pedirá mais ajuda da Rússia no conflito com Israel após os ataques americanos às instalações nucleares do Irã. O país ainda não retaliou diretamente os Estados Unidos e continua lançando mísseis contra Israel.



