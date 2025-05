Chefe de quadrilha especializada em roubo de motos é preso em São Paulo

O chefe de uma quadrilha especializada em roubar motos de luxo foi preso, nesta terça-feira (6), na zona leste de São Paulo. Durante a operação, a polícia localizou também um desmanche clandestino de motos. A quadrilha tinha como alvo preferencial motocicletas de luxo, que custam mais de R$ 100 mil. A polícia chegou aos criminosos com a ajuda de um rastreador em uma das motos roubadas. Ela estava em um desmanche no centro da capital paulista, onde foram encontradas mais seis motos parcialmente desmontadas e várias peças sem nota fiscal. No primeiro trimestre de 2025, o número de roubos e furtos de motos aumentou mais de 10% no estado de São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!