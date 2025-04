Chefe do tráfico da Ladeira dos Tabajaras é morto durante operação policial no Rio de Janeiro

O chefe do tráfico da Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio de Janeiro, foi morto durante uma operação da Polícia Civil. Outros quatro suspeitos também morreram na ação. Os agentes foram à comunidade para cumprir dois mandados de prisão, mas foram recebidos a tiros por traficantes. Segundo a polícia, houve confronto, e o chefe do tráfico, conhecido como 'Cheio de Ódio', foi morto. Os mandados eram contra os responsáveis pela morte do policial civil João Pedro Marquini, de 38 anos, assassinado durante um ataque no mês passado.