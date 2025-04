China anuncia sobretaxa de produtos importados dos EUA em 34% e mercado reage

A escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China atingiu um novo patamar nesta sexta-feira (4). O governo chinês anunciou sobretaxas de 34% sobre produtos americanos em retaliação às tarifas impostas por Donald Trump. O confronto derrubou bolsas globais e afetou até o lançamento de um novo videogame japonês nos EUA. Enquanto Trump afirmou que a China "entrou em pânico", o Fed alertou para riscos inflacionários. O presidente americano, porém, insiste que as medidas trarão "trilhões" em retornos e apresentou até um "Gold Card" de US$ 5 milhões para atrair investidores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!