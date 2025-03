China e Canadá optam por taxação recíproca frente à tributação de mercadorias dos EUA

Frente à vigência da taxação dos Estados Unidos sobre produtos importados do México, Canadá e China, que começou a valer nesta terça-feira (4), governos anunciaram taxação recíproca. Mercadorias canadenses e mexicanas passaram a ser taxadas em 25%. Para os produtos chineses, foi aplicada uma tarifa adicional de 10%. Os governos do Canadá e da China anunciaram de imediato que vão passar a aplicar as mesmas tarifas para os produtos americanos. A presidente do México disse que deve anunciar medida semelhante até o fim desta semana.



