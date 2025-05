Três caminhões se envolveram em um grave acidente em Santa Catarina. Dois deles colidiram de frente na BR-470, no Alto Vale do Itajaí. Um dos motoristas morreu, outro está internado em estado grave e o terceiro saiu ileso. As causas do acidente estão sendo investigadas.



