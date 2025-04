O choque frontal entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos um morto, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu perto de Sorocaba. Nove pessoas ficaram gravemente feridas. Em Mato Grosso do Sul, um ônibus caiu de uma ponte. Entre os mais de 30 feridos, um está em estado grave.



