Chuva causa cancelamento de voos no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Os passageiros do Aeroporto de Congonhas ainda enfrentam reflexos do cancelamento de voos após as chuvas que atingem São Paulo desde a última quinta (7). Até as 8h desta sexta (8), 17 voos partindo do aeroporto sofreram atrasos ou cancelamento. A direção do aeroporto recomenda que os passageiros acessem os status dos voos nos sites e aplicativos de cada companhia aérea para verificarem cada caso.