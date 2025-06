Chuva causa problemas e inundações em ao menos 90 cidades do Rio Grande do Sul

Mais de 2.500 pessoas deixaram suas casas no Rio Grande do Sul devido à chuva que começou na segunda-feira (16). Duas mortes foram registradas e uma pessoa está desaparecida. O município de Jaguari declarou estado de calamidade pública, enquanto outros cinco municípios estão em situação de emergência. No total, 90 municípios foram impactados pelas chuvas na região.



