Chuva forte atinge Salvador (BA) e causa transtornos

A chuva forte que atinge Salvador (BA), desde as primeiras horas da manhã, causou muitos transtornos. A Defesa Civil da capital baiana contabilizou 120 ocorrências relacionadas ao temporal. Em alguns bairros, o vento chegou a 80 quilômetros por hora. Árvores e postes caíram. A travessia até a Ilha de Itaparica foi suspensa por causa do mar agitado. Na região metropolitana também houve transtornos.



