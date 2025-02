Cidade de São Paulo confirma primeira morte por dengue em 2025

A cidade de São Paulo confirmou a primeira morte de dengue em 2025. A vítima é uma criança, de 11 anos, moradora da zona leste da capital paulista. Ela morreu no dia 30 de janeiro, mas só nesta terça-feira (11) o motivo foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. O caso passou por uma investigação pelo instituto Adolfo Lutz. No estado já foram confirmadas 56 mortes nas sete primeiras semanas do ano e mais de 150 mil casos prováveis de dengue. Em todo o Brasil, são 72 mortes e 257 mil casos prováveis. O que preocupa as autoridades é a baixa procura pela vacina da dengue.