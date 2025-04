Cidade de São Paulo registra terceira morte por dengue no ano

A cidade de São Paulo registrou a terceira morte por dengue no ano. A Secretaria Municipal da Saúde não divulgou a identidade da vítima, mas informou que era uma pessoa com idade entre 69 e 75 anos. A primeira morte registrada foi a de uma adolescente de 11 anos. No começo de abril, um homem, de 69 anos, morreu cinco dias depois de apresentar os primeiros sintomas. Outras 66 mortes ainda são investigadas na capital paulista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!