Cidade de SP registra a quinta morte por dengue em 2025

A cidade de São Paulo registrou a quinta morte por dengue neste ano. O prefeito Ricardo Nunes lamentou e falou sobre as ações que estão sendo feitas para prevenir os casos da doença. “Estamos hoje com um nível de controle bastante eficiente, com 277 casos por 100 mil habitantes”, disse. “Não chegou nem no índice de 300 casos por 100 mil habitantes, em que se decreta epidemia”. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!