Cidades de Santa Catarina registram neve na noite desta segunda (30)

A noite desta segunda (30) trouxe neve para algumas cidades de Santa Catarina. Em Urupema, a temperatura mínima prevista para esta madrugada é de -2ºC. Por volta das 20 horas, os municípios de Urubici e em São Joaquim, na serra catarinense, também registraram neve. A região sul do país está com alerta de perigo, emitido pelo INMET, por causa da onda de frio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!