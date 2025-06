Cinco pessoas da mesma família são presas por suspeita de invadir contas bancárias de médicos

Cinco pessoas de uma mesma família foram presas, em São Paulo, por suspeita de invadir contas bancárias de médicos do Rio Grande do Sul. A operação foi comandada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio da polícia de São Paulo. O grupo, especializado em crimes virtuais, foi preso em uma casa no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista. Uma mulher de 28 anos apontada como chefe da quadrilha, o companheiro, dois irmãos e o cunhado foram presos. Todos eram suspeitos de participação no esquema. A investigação começou em janeiro, após um médico gaúcho denunciar a invasão de sua conta de e-mail e do perfil dele no portal gov.br.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!