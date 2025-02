Cinco pontos de alagamento e 25 chamados para quedas de árvores são registrados em SP após temporais

O temporal que atingiu São Paulo no início da tarde desta quarta-feira (29) gerou transtornos em várias regiões. A cidade registrou cinco pontos de alagamento por volta das 13h, e o Corpo de Bombeiros recebeu 25 chamados para queda de árvores. A zona norte da capital contou com chuvas mais intensas. A previsão é de mais chuva para as próximas horas, mas o estado de atenção para alagamentos foi suspenso.