Cinco rios do RS estão acima da cota de inundação devido ao grande volume de chuva

Cinco rios do Rio Grande do Sul estão acima da cota de inundação, por causa do grande volume de chuva. A prefeitura de São Sebastião do Caí decretou situação de emergência. Mais de 400 moradores da cidade já foram retirados das áreas de risco. Em todo o estado, mais de 2.600 pessoas já deixaram suas casas por causa de alagamentos. Segundo a Defesa Civil, cinco rios transbordaram.



