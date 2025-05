Cinco suspeitos são presos durante operação para fechar fábrica clandestina de cigarro no RJ

Na manhã desta segunda (12), policiais foram recebidos a tiros durante uma operação para prender um chefe do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A operação aconteceu na comunidade do Fallet-Fogueteiro, na região central da cidade, e três suspeitos foram presos. Uma viatura foi atingida pelos disparos, mas ninguém se feriu. Os agentes foram até a casa do chefe do tráfico de drogas, Paulo César Baptista de Castro e apreenderam drogas, joias e aparelhos eletrônicos. Segundo a investigação, Paulo seria o responsável por arrecadar dinheiro usado para financiar invasões e compras de armas para o comando vermelho. O chefe de operações não foi localizado até o momento.



