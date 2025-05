Classe média já pode contratar financiamento pelo programa Minha Casa, Minha Vida

Já está em vigor a nova modalidade do programa Minha Casa Minha Vida voltada para a classe média. A nova faixa permite que famílias com renda mensal de até R$ 12 mil contratem financiamentos. A Caixa Econômica Federal oferece juros de até 10% ao ano e prazos de até 35 anos para imóveis de até R$ 500 mil desde o início da semana.



