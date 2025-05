Com Neymar, Santos é derrotado em amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha

Com Neymar em campo, o Santos foi derrotado em um amistoso internacional contra o Red Bull Leipzig, da Alemanha. Neymar começou jogando e atuou durante todo o primeiro tempo. Só que foi difícil para o Peixe segurar o Leipzig, que ficou em sétimo lugar no campeonato alemão. O holandês Xavi Simons abriu o placar. No segundo tempo, já sem Neymar, o Santos tomou mais um com Openda. Xavi Simons ainda fez o segundo dele na partida. O Santos descontou com o Hyan. Placar final, 3 a 1.



