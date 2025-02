Com rescisão do Al-Hilal, Neymar deve ser anunciado pelo Santos nos próximos dias

O futebol brasileiro vive a expectativa do retorno daquele que é hoje seu principal craque. Neymar deve voltar a vestir a camisa do Santos. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, comunicou a rescisão do contrato com o jogador. Depois de 12 anos, Neymar pode ser anunciado pelo Santos nos próximos dias. O craque foi um dos responsáveis por colocar o Santos de volta ao topo da América, com o título da Libertadores em 2011, quase 50 anos depois de Pelé.